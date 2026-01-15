Dabiz Muñoz anuncia un StreetXO en Ibiza: estas son las primeras imágenes del restaurante

Dabiz Muñoz ha anunciado que abrirá en junio de 2026 un restaurante StreetXO en Ibiza. Será en 'The Unexpected Ibiza Hotel', donde también tiene un restaurante Gordon Ramsay.

Dabiz Muñoz ha anunciado a través de sus redes sociales la apertura de un StreetXO en Ibiza el próximo junio de 2026. "Asegura que va a ser bestial y tenemos ya las primeras imágenes", destaca Tatiana Arús, que las muestra en el vídeo principal de esta noticia.

Además, la colaboradora de Aruser@s explica que ya se sabe la ubicación del nuevo restaurante del marido de Cristina Pedroche: "Va a ser en 'The Unexpected Ibiza Hotel', que era antiguamente Ushuaïa, así que va a compartir espacio con Gordon Ramsay que también tiene su restaurante allí".

"Ya era hora de que abriera en Ibiza, creo que la gente lo va a celebrar", destaca Angie Cárdenas en el plató, donde Tatiana Arús destaca que "la ubicación es espectacular": "Él mismo ha compartido que tiene una gran terraza".

