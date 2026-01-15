Ahora

Viral

Dabiz Muñoz anuncia un StreetXO en Ibiza: estas son las primeras imágenes del restaurante

Dabiz Muñoz ha anunciado que abrirá en junio de 2026 un restaurante StreetXO en Ibiza. Será en 'The Unexpected Ibiza Hotel', donde también tiene un restaurante Gordon Ramsay.

Dabiz Muñoz anuncia un StreetXO en Ibiza: estas son las primeras imágenes del restaurante

Dabiz Muñoz ha anunciado a través de sus redes sociales la apertura de un StreetXO en Ibiza el próximo junio de 2026. "Asegura que va a ser bestial y tenemos ya las primeras imágenes", destaca Tatiana Arús, que las muestra en el vídeo principal de esta noticia.

Además, la colaboradora de Aruser@s explica que ya se sabe la ubicación del nuevo restaurante del marido de Cristina Pedroche: "Va a ser en 'The Unexpected Ibiza Hotel', que era antiguamente Ushuaïa, así que va a compartir espacio con Gordon Ramsay que también tiene su restaurante allí".

"Ya era hora de que abriera en Ibiza, creo que la gente lo va a celebrar", destaca Angie Cárdenas en el plató, donde Tatiana Arús destaca que "la ubicación es espectacular": "Él mismo ha compartido que tiene una gran terraza".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Dinamarca no logra apaciguar el hambre imperialista de un Trump que quiere "conquistar" Groenlandia
  2. Irán pide a Trump una salida diplomática y evitar otra ataque mientras cierra su espacio aéreo durante horas
  3. Los métodos de reclutamiento a las empleadas domésticas de Julio Iglesias: "Conseguí dos chicas, pero necesito más"
  4. El nuevo modelo de financiación autonómico no gusta a las regiones que hablan de "auténtica aberración" o "corrupción de Estado absoluto"
  5. Muere un joven de 18 años en Mallorca al quedar atrapado tras derrumbarse el techo de la habitación donde dormía
  6. La NASA regresa de la misión Crew-11 a la Tierra por la enfermedad de un astronauta