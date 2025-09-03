Sin "comentarios dañinos"
Cristina Pedroche rompe su silencio dos meses después de ser madre por segunda vez: "Con mi primera hija no me di este tiempo y no me fue bien"
Dos meses después de haber dado a luz a Isai, su segundo hijo, Cristina Pedroche ha reaparecido en sus redes sociales y lo ha hecho en pijama y con una profunda reflexión de la que se hace eco Aruser@s.
"Claro que iba a volver. Hay Pedroche para rato". Cristina Pedroche rompe su silencio en redes sociales tras llevar más de dos meses sin publicar nada. La famosa colaboradora de 'Zapeando' dio a luz el pasado mes de julio a su segundo hijo, Isaia, cuenta Tatiana Arús en Aruser@s, y desde entonces hasta ahora se ha mantenido lo más alejada posible del ojo público.
Así lo explica ella misma en esta publicación de Instagram: "He cogido unos días, que se han convertido en semanas, para estar tranquila con mis bebés y conmigo misma sin notar la presión de las redes sociales ni leer los comentarios dañinos, porque sé que muchos o pocos, siempre hay".
Cuando nació Laia, su primera hija, Cristina decidió compartir gran parte de esta etapa con sus seguidores. Sin embargo, reconoce, esta experiencia no le fue "muy bien". "Aunque muchísimos me apoyasteis y me mandasteis cariño creo que todo el odio que recibí también contribuyó a hundirme un poco más en el hoyo en el que el posparto me estaba metiendo", cuenta.
"Me ha venido muy bien el haber estado este tiempo solo viviendo mi vida, sin ver nada más, sin compararme con nadie, dándome mis tiempos... Algún momento de bajón he tenido pero nada que ver con la otra vez", explica.
La foto que ha elegido para acompañar este post es muy representativa del momento que está viviendo: "En este tiempo solo he estado en casa, con moño y dando teta".