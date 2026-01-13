La controvertida decisión de un bar al cobrar 10 euros por silla para ver el fútbol

El establecimiento justifica la medida alegando que se debe a "los elevados costes de la retransmisión de los partidos", lo que ha generado un intenso debate entre clientes y hosteleros.

En Aruser@s, los carteles virales siempre dejan alguna que otra polémica, como es el caso del vídeo presentado por Alfonso Arús. Se trata de la advertencia de un bar en el que se anuncia el cobro de "10 euros por silla" para poder ver los partidos de fútbol.

"Señores clientes, por motivos de los elevados costes de la transmisión de los partidos de fútbol, nos vemos obligados a cobrar 10 euros por silla para vuestra consumición", señalan desde el local.

El tema ha sido comentado en el programa, donde los colaboradores han analizado si esta decisión es comprensible o excesiva. Para Hans Arús, el verdadero problema no está en el bar, sino en el precio que cuesta ofrecer el fútbol: "Yo creo que donde hay que poner el foco es en el precio del fútbol".

Por su parte, Alba Gutiérrez lamenta las consecuencias que este tipo de situaciones tiene para una tradición muy arraigada en España: "Se están cargando el ver el fútbol en el bar", afirma la tertuliana, quien reclama más apoyo para el sector hostelero: "Tendrían que poner más facilidades".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.