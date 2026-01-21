Ahora

ACCIDENTE DE RODALIES EN CATALUÑA

Teléfonos de atención a familiares de Renfe: 900 101 660

Experto en sueño

Contar ovejas no sirve para dormir: un experto desmonta el mito más extendido del sueño

Un neumólogo experto en descanso advierte de que esta práctica no tiene respaldo científico: "El cerebro no se apaga por aburrimiento, sino cuando somos capaces de bajar nuestra actividad emocional e intelectual.

Contar ovejas no sirve para dormir: un experto desmonta el mito más extendido del sueño

Seguro que alguna vez te han dicho que "cuentes ovejitas" para conciliar el sueño antes. Una táctica que el neumólogo experto en sueño Durán-Cantolla ha salido a aclarar: "No existe evidencia científica de que vaya a ayudarnos a dormir antes".

"El hecho de pensar en cosas genéricas, como contar ovejas, mantiene nuestro cerebro activo, como si continuara trabajando. Hoy en día sabemos que el cerebro no se apaga por aburrimiento, sino cuando somos capaces de bajar nuestra actividad emocional e intelectual para facilitar el sueño", remarca el especialista.

En el plató, los colaboradores comparten sus propias técnicas para lograr un descanso más rápido y efectivo. "Yo recuerdo la época de Epi y Blas, cuando contaban ovejas porque no podían dormir", señala Angie Cárdenas, a lo que Alfonso Arús responde entre risas: "Ya sé por qué no podían dormir".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Al menos un muerto y cinco heridos graves por el choque de un tren de Rodalies contra un muro caído a la vía en Gelida
  2. La llamada del maquinista del Iryo a Adif muestra que no fue consciente del impacto del Alvia en un primer momento: "He sufrido un enganchón"
  3. Julio, uno de los héroes de 16 años de Adamuz: "Al llegar allí nos encontramos con gente pegando voces, gente que no sabía para dónde ir y una masacre"
  4. La era Trump 2.0 cumple un año: tecnopopulismo, polémicas, bandazos y un caos que deja el mundo patas arriba
  5. La borrasca Harry comienza a despedirse con inestabilidad en toda España y avisos rojos por viento en A Coruña
  6. Los cheques que demuestran cómo el Barça pagó 8,4 millones a Negreira durante 17 años