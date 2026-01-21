Contar ovejas no sirve para dormir: un experto desmonta el mito más extendido del sueño

Un neumólogo experto en descanso advierte de que esta práctica no tiene respaldo científico: "El cerebro no se apaga por aburrimiento, sino cuando somos capaces de bajar nuestra actividad emocional e intelectual.

Seguro que alguna vez te han dicho que "cuentes ovejitas" para conciliar el sueño antes. Una táctica que el neumólogo experto en sueño Durán-Cantolla ha salido a aclarar: "No existe evidencia científica de que vaya a ayudarnos a dormir antes".

"El hecho de pensar en cosas genéricas, como contar ovejas, mantiene nuestro cerebro activo, como si continuara trabajando. Hoy en día sabemos que el cerebro no se apaga por aburrimiento, sino cuando somos capaces de bajar nuestra actividad emocional e intelectual para facilitar el sueño", remarca el especialista.

En el plató, los colaboradores comparten sus propias técnicas para lograr un descanso más rápido y efectivo. "Yo recuerdo la época de Epi y Blas, cuando contaban ovejas porque no podían dormir", señala Angie Cárdenas, a lo que Alfonso Arús responde entre risas: "Ya sé por qué no podían dormir".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.