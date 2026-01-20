Un concursante de un reality se niega a trabajar: "Yo nací sin mi consentimiento y por eso mis papás están obligados a mantenerme"

"Si yo no pedí nacer, ¿por qué ahora me van a obligar a trabajar, si yo no quería?". Es la filosofía de vida de este concursante de reality que se ha hecho viral y que deja boquiabiertos a nuestros amigos de Aruser@s.

"Y pensar que él fue el esparmatozoide más rápido y más fuerte... madre mía, cómo serán los otros", comenta Rocío Cano entre risas tras escuchar la reflexión viral de este concursante de reality que asegura que no quiere trabajar en su vida y que son sus padres quienes tienen la responsabilidad de mantenerle.

El joven argumenta que él nació sin su consentimiento y que este es el motivo por el que están obligados a cuidar de él. "Si yo no pedí nacer, ¿por qué ahora me van a obligar a trabajar, si yo no quería?", pregunta.

Su interlocutor en este vídeo de @onexatimer007 no se queda atrás y le da la razón, mientras que él es manifiesta ser consciente de que este comentario le va a perseguir hasta el fin de sus días.

"Nadie quiere trabajar y esa es la realidad. Por más que trabajes, si pudieras elegir no trabajar, no trabajarías", reflexiona. "Ya, pero es que si no trabajas, hijo mío, ¿de qué vas a vivir?", le responde Alfonso Arús. "De los padres", responde rápidamente Hans Arús. Anige Cárdenas tiene clara su sentencia: "El discurso de jeta es bueno".

