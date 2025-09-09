Compatibilidades entre signos del 8 al 14 de septiembre, según Jabifus: Cáncer y Sagitario, destinados al fracaso

Jabifus desvela las compatibilidades zodiacales de la semana y cómo afecta la Luna en Aries. Además, analiza el futuro de Isabel Preysler con el lanzamiento de sus memorias.

Como cada martes, Jabifus, astrólogo de Aruser@s, llega al programa para desvelar las compatibilidades de esta semana, del 8 al 14 de septiembre, entre los signos del zodiaco.

Pero antes, el experto nos informa de un nuevo tránsito. La luna ha ingresado en Aries y hay tres signos que notarán su influencia más fuerte: Aries, Leo y Sagitario. Jabifus, astrólogo del programa, advierte que tienen que estar preparados para hacer frente a cualquier imprevisto este 9 de septiembre: "Es un día perfecto para priorizarse, disfrutar y lanzarse a hacer cosas sin tener miedo".

Compatibilidades entre signos del 8 al 14 de septiembre

Se van a entender de maravilla: Escorpio con Tauro y Acuario con Virgo

Supermatch: Piscis con Capricornio

Los reyes del drama: Aries con Libra y Leo con Géminis

Parejas destinadas al fracaso: Cáncer con Sagitario

Salseo del cosmos Aruser@s

Alfonso Arús pregunta a Jabifus sobre cómo le irá a Isabel Preysler (Acuario) con el lanzamiento del libro sobre sus memorias. El experto muestra la poderosa carta que le ha salido: el Sol. "Esta carta trae el éxito,

Algo que ya se podía intuir", comenta el experto, que desvela una "gran revelación" sobre el libro. "No habrá una información fuerte ni que nos deje con la boca abierta, será todo bastante liviano porque tengo cartas que dan templanza y tranquilidad".

A nivel de proyectos y amor, el experto cuenta que mantendrá una "vida privada y resguardada" lo que queda de año.