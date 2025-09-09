Cobran suplemento de luz y wifi a una mujer que estuvo varias horas con su ordenador y un café en un bar

La cuenta de X @soycamarero publica en esta red social el ticket de una consumición en un bar de Italia en la que se muestra cómo al cliente le han cobrado un suplemento de luz y wifi por conectar su ordenador.

Cinco eurazos por sacar el ordenador en un bar, cargar la batería y utilizar su red wifi. Y no, no es algo que esté precisamente en la carta, pero sí que aparece en este ticket que se ha hecho viral y que ahora recoge Aruser@s.

La cuenta @soycamarero ha publicado esta factura en X (la red social anteriormente conocida como Twitter) en la que vemos que, además, también le han cobrado un suplemento por la leche de 1,50 euros.

"Pero esto me parece absolutamente desproporcionado", estalla Alfonso Arús en el plató del programa de laSexta. "Puestos a cobrar la luz, que te cobren el servicio de recogida de basuras, el IBI y el felpudo", añade.

Angie Cárdenas se pregunta si también pedirán pagar por el papel higiénico a quien se atreva a usar el baño.