Un cliente se enfada por el retraso de hora y media en su pedido tras caerse el repartidor bajo una fuerte lluvia

El dueño de un restaurante cuenta en TikTok la desagradable experiencia que ha tenido con un cliente, que se ha enfadado porque su pedido ha llegado una hora y media tarde, aunque el motivo del retraso fue que el repartidor se cayó de la moto.

"¿El cliente siempre tiene la razón?", se preguntan nuestros amigos de Aruser@s tras conocer la historia que relata @sebasgontoro, dueño de un restaurante, a través de TikTok.

El hostelero, cuyo establecimiento ofrece servicio de comida a domicilio, reconoce que uno de los pedidos llegó con una hora y media de retraso. Sin embargo, el motivo podría justificar la demora: "Se me cayó el repartidor de la moto porque llovía muchísimo". De hecho, fue necesario trasladarlo al hospital.

Al llamar al cliente para disculparse y explicarle lo sucedido, reaccionó muy enfadado y de muy malas formas. "No es problema mío que tu repartidor se caiga y si no sabes gestionar un negocio, ciérralo", respondió.

"Atención a la empatía", comenta con ironía Hans Arújs en el plató del programa de laSexta tras ver el vídeo viral. Por su parte, Angie Cárdenas considera que el restaurante debería contar con suficientes repartidores para afrontar este tipo de imprevistos, una opinión que también comparte Alba Sánchez: "Tendrían que tener un plan b".

