Un cine multado con 12.000 euros por impedir la entrada con comida y bebida del exterior en Andalucía

Alba Sánchez pone el foco en una situación que muchos espectadores han podido vivir alguna vez al acudir al cine. "Si os ha pasado, es importante que sepáis si en vuestra comunidad autónoma está regulado o no", advierte la colaboradora, antes de relatar lo ocurrido a un grupo de jóvenes en Andalucía.

Según explica, el caso no es aislado. Además de Andalucía, la normativa también afecta a Extremadura, País Vasco, Murcia, Alicante, Soria y Madrid, y en Galicia existen precedentes en los que algunos cines han tenido que dar marcha atrás tras impedir la entrada con comida o bebida del exterior.

"Mucha veces hemos debatido sobre los precios abusivos de las bebidas o las palomitas en los cines y esto no es un motivo para que nos impidan entrar", señala Sánchez, quien insiste en que se trata de un "mal uso del derecho de admisión". "Los cines no hacen negocio solo con la comida; en teoría vas a que te proyecten una película", añade.

En este caso concreto, el intento de prohibir el acceso acabó teniendo consecuencias para el establecimiento: el cine fue sancionado con 12.000 euros de multa, considerada una infracción grave, por impedir la entrada a varias personas con comida y bebida del exterior.

