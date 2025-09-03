Christina Rapado, contra Pilar Rubio en su nueva canción: "Cambiaste al rockero por un futbolista consiguiendo por fin ser portada de cada revista"

'La prima que más se arrima'. Es el título de la nueva canción de Christina Rapado, dedicada íntegramente a Pilar Rubio, quien es, 'oh, casualidad', su prima. Aruser@s analiza su controvertida letra.

"No dice para quién va el zasca, pero todo el mundo intuye que es para Pilar Rubio", comenta Alfonso Arús en Aruser@s antes de dejarnos escuchar algunos de los fragmentos más controvertidos de la nueva canción de Christina Rapado. Lo cierto es que hay una serie de indicios que dejan muy claro quién es la destinataria de este tema, entre otros, que ambas son primas y el tema se llama 'La prima que más se arrima'.

Analicemos en profundidad algunos de sus versos más polémicos. "Siempre quiso ser la estrella y empezó de reportera", "Toda tu vida fuiste una negada, porque nunca tuviste talento, tan solo belleza" o "Si hace una serie o presenta un programa se lo carga enseguida y no dura ni cuatro semanas" son solo algunas de las perlas que suelta.

Pero todavía hay más leña que echar, aunque parezca increíble: "Cambiaste al rockero por un futbolista, consiguiendo por fin ser portada de cada revista".

Andrés Guerra señala una coincidencia crucial en la que nadie o casi nadie había reparado: "Sacar esto ahora mismo, cuando precisamente Sergio Ramos ha sacado una canción... A lo mejor quiere competir con su marido".