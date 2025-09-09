César Cadaval ('Los Morancos'), tras haber estado 14 horas atrapado en un tren: "Le han cambiado el nombre a Renfe, ahora es 'Ten fe'"

Si te encuentras con Los Morancos o María del Monte en un tren, te aconsejamos que te bajes en la siguiente parada, porque llegarás antes a tu destino. Su 'maldición' ferroviaria les persigue, pero ellos se lo toman con sentido del humor.

Los Morancos han visitado el plató de Y ahora Sonsoles y allí se han encontrado con su buena amiga María del Monte, quien tiene fama de ser una auténtica gafe con los trenes. Sin embargo, tal y como le recuerda Jorge Cadaval a la presentadora en este fragmento de entrevista que recoge Aruser@s, son ellos quienes tienen el récord: "Nosotros hemos estado casi 14 horas metidos en un tren".

El incidente al que se refiere tuvo lugar el pasado mes de mayo, cuando el ferrocarril en el que viajaban tuvo que detenerse en mitad de la nada por culpa del robo de cobre.

A pesar de que para mantener la alegría y la cordura en esos momentos se lanzaron por bulerías, no guardan buen recuerdo de ese día, pero, fieles a su estilo y su profesión, se afanan en hacer reír con sus vivencias.

"Sonsoles, ya le han cambiado hasta el nombre a Renfe. Ya no es Renfe, es 'Ten fe'", bromea César Cadaval, haciéndose un hueco sin saberlo en la liga de los zascas del programa de laSexta.