Carmen Lomana llama "impresentable" a su "amigo" Bertín Osborne: "Le fui a saludar en una fiesta y me largó"

Carmen Lomana está consternada. Bertín Osborne está molesto con ella y así se lo ha hecho ver en público. "Yo lo quiero mucho, pero es muy soberbio. Y yo no pensé que se había enfadado conmigo por eso", comenta en este fragmento de 'Y ahora Sonsoles' que recoge Aruser@s.

"Lo fui a saludar en una fiesta delante de todo el mundo y me largó", cuenta ella en este espacio de Antena 3. "No pensaba que eras tan impresentable", le llegó a decir.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús advierte entre risas que hay que tener "cuidado con Lomana". "Ella se mostró muy crítica con las famosas palabras de Bertín, cuando dijo que él no iba a ser padre, y entonces, Bertín se la tenía jurada", explica María Moya.

"A mí me parece bien que, si en un momento dado, Bertín considera que no le gusta lo que ha dicho de él, no la salude. Es peor ser falso", sentencia David Broc.