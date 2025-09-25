Cardi B se pone un piercing de diamantes en el ano y lo pierde en el váter: "Me costó 13.000 dólares"

"Pues 13.000 dólares, al váter", alucina Alfonso Arús al descubrir el problemático sitio donde Cardi B se puso un piercing de diamantes antes de caérsele por el retrete.

"Cardi B se ha puesto un piercing en el ano y lo ha perdido al ir al baño", destaca alucinado Alfonso Arús en este vídeo, donde Tatiana Arús enseña cómo la artista lo ha contado en un podcast.

"Me costó como 13.000 dólares porque eran diamantes auténticos y se me cayó en el retrete hace un mes", ha desvelado Cardi B, que ha explicado: "Lo busqué en mis pantalones, en mis bragas... y pensé, 'sí, se ha ido por el retrete'".

"13.000 dólares, al váter", alucina Alfonso Arús, que destaca que "el sitio es problemático": "Tenía todos los números para que pasara algo". Además, los colaboradores reflexionan sobre el daño que se hizo tanto al ponerse el piercing en esa zona como al caérsele.