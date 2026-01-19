Captan a un hombre circulando en silla de ruedas por la calzada de Vallecas: "Es un habitual de la zona"

En Aruser@s, comparten el viral del hombre que circula en silla de ruedas por la calzada de Vallecas, equipado con casco, retrovisores y luz de freno: "Hay gente que dice que es legal si no supera los 25 kilómetros por hora".

Alfonso Arús trae una noticia que "no te imaginas". "Han grabado a un hombre circulando por la calzada en silla de ruedas por Vallecas, con la luz de freno incorporada", desvela el presentador del programa.

Una noticia que, según cuenta Alba Sánchez, ha generado "mucho debate" en redes sociales: "Hay gente que dice que es legal si no supera los 25 kilómetros por hora y, desde luego, se comparte como uno de los videos más virales del fin de semana, porque dicen que 'lo que no pasa en Vallecas, no pasa en ningún lado'".

Con el casco, la luz de freno detrás y los retrovisores puestos."Como veis, circula con total normalidad y en los pies se puede ver una bolsa amarilla que puede ser de los típicos repartidos de comida a domicilio, así que este hombre podría estar trabajando", apunta la tertuliana, señalando que muchos internautas comentan que "es un habitual de la zona". "¿Y la baliza que la lleva en el bolsillo?", bromea Hans Arús.

