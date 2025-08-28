Una cámara de seguridad capta al perro regando con la manguera el salón de su casa: "Imagínate estar en el trabajo y ver esto"

Imagina estar en el trabajo y ver por las cámaras de seguridad que tienes instaladas en casa que tu perro ha decidido que, además del jardín, va a regar también tu sofá. Pues esto es lo que ocurre en este vídeo viral.

Hay quien dice que las cámaras de vigilancia para mascotas en casa son muy útiles, pero a veces nos preguntamos si para lo único que sirven es para ponernos más nerviosos hasta que lleguemos a casa.

Imaginaos la cara que se le ha tenido que quedar al dueño del perro de este vídeo viral -que emite también Aruser@s- al ver cuál ha sido la última ocurrencia de su peludo amigo.

Como puede verse en estas imágenes, el animal está con la manguera del patio encendida y en la boca. Tras regar las plantas, decide que es el momento de entrar en su hogar... ¡y echarle agua a la tele y al sofá!

En el plató del programa de laSexta, los colaboradores tienen los pelos de punta, especialmente aquellos que también tienen instaladas este tipo de cámaras en sus casas con el objetivo de echarles un ojillo a sus animales de compañía, como Alba Gutiérrez.