Brooklyn Beckham podría estar planeando escribir sus memorias tras su conflicto familiar

Tatiana Arús desvela que la disputa de Brooklyn Beckham con sus padres estaría impulsando sus proyectos editoriales, tras el discreto éxito de su libro de fotografías y el interés de la editorial vinculada al príncipe Harry.

"A Brooklyn le viene de maravilla su disputa con sus padres porque está haciendo caja con su libro de fotos y se plantea escribir unas memorias", avanza Alfonso Arús en el plató de Aruser@s. Unas memorias que produciría con la misma editorial que el príncipe Harry.

"Hasta la fecha había vendido 3.800 ejemplares de ese recopilatorio de fotografías, donde, según los entendidos, la mayoría de las imágenes no tenían calidad e incluso estaban desenfocadas", desvela la colaboradora Tatiana Arús, quien señala que ahora "ha subido bastante el precio y está empezando a generar más ventas". "Incluso la editorial que en su día trabajó con el príncipe Harry parece estar llamando a la puerta", añade la tertuliana.

Para Alfonso Arús esto es un "win-win". "Él podrá escribir sus memorias, pero luego los padres van a contraatacar", asegura Angie Cárdenas."Ya se han hecho muchos paralelismos entre el príncipe Harry y Brooklyn y, si ahora además la editorial le compra las memorias, ¡vaya ojo tienen!", zanja Alba Gutiérrez.

