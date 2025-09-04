Ahora
Brays Efe ('Paquita Salas'), a María Pombo por su polémico comentario sobre la lectura: "He seleccionado el primer libro para que empieces a leer"

Brays Efe, el actor que da vida a la emblemática Paquita Salas, ha lanzado un mensaje a María Pombo a través de sus redes sociales tras las polémicas declaraciones de la influencer acerca de la lectura.

María Pombo vuelve a estar en boca de todos, esta vez, por sus polémicas declaraciones acerca de la lectura. La influencer más famosa de España comentó en un vídeo que no tardó en convertirse en viral que "hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer". "¿Leo cosas? Sí, porque me interesa ese tema en específico, pero yo no me cojo un libro y me leo una historia en mi cama y no pasa nada", defendía, tal y como podíamos ver en Aruser@s.

Hoy, el programa capitaneado por Alfonso Arús se hace eco de una de las respuestas más ingeniosas que ha recibido la empresaria. Brays Efe, el actor que da vida al emblemático personaje de Paquita Salas, tiene algo que decirle y lo hace a través de sus redes sociales.

"Este mensaje es para María Pombo y solo para María Pombo. O sea que, si no eres María Pombo, pasa", advierte. "María, creo que deberías leer", le dice sin tapujos.

Por suerte, ya tiene una recomendación que darle: "Es algo sencillo. Es un marcapáginas de Madrid 2016, cuando fue candidata para las Olimpiadas. Es cortito".

