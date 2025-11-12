El beso de Irene Rosales y Guillermo Rosales tras separarse: "Ella no quiere que Kiko Rivera hable de él"

Tras separarse de Kiko Rivera, Irene Rosales ha encontrado de nuevo el amor, como se puede ver en este vídeo, donde aparece besando a Guillermo Rosales, su nueva pareja.

Tras la noticia de su separación de Kiko Rivera, Irene Rosales apareció en la portada de la revista 'Semana' por la noticia de que podría estar de nuevo enamorada. "El joven se llama Guillermo, es sevillano, tiene 41 años y es empresario", explicó Tatiana Arús hace unas semanas en este vídeo, donde comentaba que, al parecer, habría conocido al joven cinco años antes.

"Fue la empresa de Guillermo la que le colocó el césped en la casa que compartía con Kiko Rivera", explicaba Tatiana Arús en el vídeo, donde también Angie Cárdenas daba más detalles: "Se conocieron haciendo deporte. Tienen amigos en común y parecer ser que se conocen entre todos porque viven en el mismo pueblo".

Ahora, semanas después de conocerse que Irene Rosales tiene una nueva ilusión, la joven vuelve a protagonizar una portada de una revista del corazón. En concreto, en la revista Diez Minutos, donde Irene Rosales y Guillermo terminan de confirmar su relación dándose un apasionado beso en plena calle. Una imagen que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia, donde Angie Cárdenas destaca que, al parecer, a Irene no le habría hecho gracia que Kiko Rivera hable de su nueva pareja.

Por último, en el plató de Aruser@s también comentan otra imagen relacionada con la familia de Kiko Rivera e Isabel Pantoja. Se trata de Isa Pantoja, que aparece visiblemente afectada en la portada de la revista 'Lecturas' tras las últimas declaraciones de Kiko Rivera. "Sabemos que Isabel Pantoja no va a dar su brazo a torcer pero Isa Pantoja nunca se sabe", afirma Tatiana Arús sobre la relación de la joven con su hermano.

