Belén Esteban ha lanzado un zasca a "los que se merecen estar en el infierno": "Hay mucha gente que yo conozco que va ir al infierno". "Yo tengo a varios que van a ir al infierno y otros al cielo, pero sobre todo, mandaría al infierno a unos cuantos", destaca Belén Esteban en un podcast junto al Maestro Joao y Víctor Sandoval.

Por su parte, Víctor Sandoval cuenta también de "esa persona": "No me imaginaba que esa persona, de un grupo tan famoso, hiciera eso...". "Le tiró una copa de vino en la cara", detalla Belén Esteban sobre "esa persona". Pero, ¿de quién se trata? "No te lo voy a decir, pero es la Lina Morgan del entretenimiento actual", destaca Víctor Sandoval al Maestro Joao, quien afirma que su compañero "tiene miedo".

Desde el plató de Aruser@s analizan quién podría ser "esa persona". Alfonso Arús y Patricia Benítez piensan en la misma persona: "Yo creo que se refiere a P.P.".