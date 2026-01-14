Aurelio Manzano, al anillo de Victoria Federica: "Creo que no es de compromiso porque es bastante mierdoso"

Victoria Federica está 'in love' y el periodista Aurelio Manzano no ha podido evitar comentar las últimas fotografías compartidas por su nuevo novio: Jorge Navalpotro.

Aurelio Manzano vuelve a colarse en el ranking de los 'zascas' de Aruser@s, esta vez tras su particular comentario en 'Estando Contigo' tras las últimas noticias sobre Victoria Federica y el que parece ser su nueva ilusión: Jorge Navalpotro.

El joven compartió un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram, y a Aurelio Manzano ha puesto el foco en una de las imágenes donde se mostraba la mano de una chica luciendo un anillo valorada en 3.150 euros.

"Yo creo que no es un anillo de compromiso porque es un anillo bastante mierdoso. A mí la persona que me vaya a pedir matrimonio que no me regale esa mierda de anillo. A mí un diamante, un zafiro, una cosa buena...", ha comentado el periodista entre risas.

