Así desenmascara un experto en detección de mentiras a un embustero: "No le interrumpas"

¿Cómo cazar a un mentiroso? Es la pregunta que ha lanzado Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, a la que le ha dado respuesta un experto en detección de mentiras.

Luis Martín, experto en detección de mentiras, desvela qué hacer para descubrir a esa persona que crees que te está engañando. Lo principal, y más importante de todo, es "no interrumpir".

"Déjale hablar. No conozco a nadie que no mienta, y además me baso en investigaciones científicas para decir esto. Se ha estudiado incluso el número de mentiras, y son muchas las que todos decimos a diario", explica el experto, quien remarca que "para el cerebro es muchísimo más difícil mentir que decir la verdad".

Para Alfonso Arús, la táctica del especialista "no es tan fácil" como parece. "Si sabes que te está mintiendo, es difícil interrumpirle, porque lo que te pide el cuerpo es decirle: '¡Anda ya!'", bromea el presentador del programa. "Lo mejor es poner cara de interesante", concluye.

Hans Arús, por su parte, asegura que cuando dejas hablar a una persona mentirosa "si te quedas callado intentará justificarse porque él sabe que no le está creyendo".

