Así es desayunar en el hotel Ritz de París: "Un Cola Cao por 22 euros y un zumo de naranja amargo"

'Cocituber' se adentra en el lujoso hotel Ritz de París para probar uno de sus famosos desayunos, un menú que no logra conquistar ni a él ni a los colaboradores de Aruser@s.

En su visita a París, 'Cocituber' decide pasar por el icónico hotel Ritz para degustar un desayuno completo que, según su experiencia, deja sentimientos encontrados. El menú incluye un zumo de naranja que califica como "un poco agrio" y una macedonia de frutas que decide apartar al no ser de su agrado.

La bollería, en cambio, sí logra sorprenderle: "Aquí sí que está de quitarse el sombrero". "A París hay que venir a comer croissant y poco más", asegura el influencer mientras continua con su degustación.

El resto del menú tampoco logra impresionar: un Cola Cao por 22 euros, unos huevos benedictinos que, en su opinión, buscaban un contraste de dulce y salado pero tenían el pan totalmente soso, y un yogur con fresas.

Todo esto por un total de 74 euros, un desayuno que demuestra que incluso en el lujo no siempre todo está a la altura de la popularidad del lugar.

