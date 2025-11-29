Así es el baño público más 'cool' del mundo de Budapest: "Parece un museo"

En Aruser@s, muestran un baño público en Budapest cuya extravagante decoración ha dejado sin palabras a los colaboradores.

Alfonso Arús comparte en Aruser@s la llamativa decoración de un baño público en Budapest que más de uno quisiera tener en casa. La estética del lugar es tan elaborada que, según Alba Sánchez, "para las personas a las que les gusta pasar tiempo en el baño es ideal, es prácticamente un museo".

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, los espacios están cuidadosamente diseñados y repletos de detalles. Desde salas monocromáticas decoradas con pequeñas piezas de arte pop, hasta pasillos laberínticos que convierten todo en una experiencia visual.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.