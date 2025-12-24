Aruser@s conecta en directo con la casa de Papá Noel en Laponia: "En cuestión de horas llegará cargado de regalos"

Marc Llobet conecta en directo desde Aruser@s con la cámara que capta en tiempo real la casa de Papá Noel en Finlandia. Tranquilos, niños de España, que llegará a tiempo para dejar todos nuestros regalos.

Rovaniemi está situada en la parte más septentrional de Finlandia, en los límites de la Laponia finlandesa y el círculo polar ártico y es la ciudad en la que vive Papá Noel.

Hasta allí nos desplazamos en Aruser@s gracias a Marc Llobet y la cámara de seguridad que está instalada en la misma puerta de la casa de Santa Claus.

"Lo tiene todo a punto. En cuestión de horas llegará cargado de regalos y llegará seguro. Los renos, a diferencia de los trenes y los aviones, no salen con retraso", informa el periodista.

Mientras tanto, los adultos se afanan por ayudarle y hacen todo lo posible para que la cena de esta Nochebuena sea perfecta.

