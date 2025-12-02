Ahora
Arús bromea con las claves de un neurocirujano sobre lo que más aumenta el riesgo de muerte: "Vamos a morir todos menos Hans"

'Top expertos'

Alfonso Arús bromea con las claves de un neurocirujano sobre lo que más aumenta el riesgo de muerte: "Vamos a morir todos menos Hans"

Alfonso Arús presenta las sorprendentes afirmaciones del neurocirujano Hernández Poveda, quien detalla cómo hábitos como "no trabajar la masa muscular", fumar o padecer hipertensión incrementan notablemente el riesgo de mortalidad.

"Esto es un 'top expertos' tirando a 'déjenme vivir'", ríe Alfonso Arús, antes de presentar lo que ha desvelado el Doctor Hernández Poveda, neurocirujano, sobre qué cosas aumentan tu riesgo de muerte.

Según apunta el especialista, "no trabajar la masa muscular" puede poner en riesgo la tu vida un 250%. "Fumar lo incrementa en un año en un 50%, la hipertensión arterial un 20%, la diabetes un 30%...", cuenta el experto.

"Vamos a morir todos menos tú, Hans", ríe Alfonso Arús, señalando al colaborador que más entrena del plató. "Yo he leído que si haces cada 45 minutos unas sentadillas no hace falta que te vayas a correr ni a caminar", expone Angie Cárdenas, una táctica que no ah convencido a los tertulianos.

ç*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez admite la "gravedad" de la crisis con Junts y anuncia un paquete de medidas para intentar la reconciliación
  2. Maduro pidió la amnistía a Trump a cambio de su salida de Venezuela durante su llamada
  3. Entre la Justicia, la política y salvar su imagen: las tres razones por las que Koldo y Ábalos habrían roto su silencio
  4. Las trampas de Salomé Pradas en Salvados: mide sus palabras y culpa a otros de la gestión de la DANA para salvarse judicialmente
  5. La Fiscalía de Sevilla archiva la denuncia de Amama por un supuesto borrado de mamografías
  6. Preguntas y respuestas sobre el brote de peste porcina: desde cómo se transmite a si afecta a las personas