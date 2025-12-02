Alfonso Arús bromea con las claves de un neurocirujano sobre lo que más aumenta el riesgo de muerte: "Vamos a morir todos menos Hans"

Alfonso Arús presenta las sorprendentes afirmaciones del neurocirujano Hernández Poveda, quien detalla cómo hábitos como "no trabajar la masa muscular", fumar o padecer hipertensión incrementan notablemente el riesgo de mortalidad.

"Esto es un 'top expertos' tirando a 'déjenme vivir'", ríe Alfonso Arús, antes de presentar lo que ha desvelado el Doctor Hernández Poveda, neurocirujano, sobre qué cosas aumentan tu riesgo de muerte.

Según apunta el especialista, "no trabajar la masa muscular" puede poner en riesgo la tu vida un 250%. "Fumar lo incrementa en un año en un 50%, la hipertensión arterial un 20%, la diabetes un 30%...", cuenta el experto.

"Vamos a morir todos menos tú, Hans", ríe Alfonso Arús, señalando al colaborador que más entrena del plató. "Yo he leído que si haces cada 45 minutos unas sentadillas no hace falta que te vayas a correr ni a caminar", expone Angie Cárdenas, una táctica que no ah convencido a los tertulianos.

