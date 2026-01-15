La aplaudida iniciativa de un youtuber al comprar maletas perdidas para devolverlas a sus dueño

Un creador de contenido se ha vuelto viral tras adquirir varias maletas no reclamadas en aeropuertos con un objetivo solidario: encontrar pistas en su interior para localizar a sus propietarios y devolvérselas.

Hay iniciativas que son muy aplaudidas entre los colaboradores de Aruser@s, y es que muchos youtubers, desde su posición de altavoz mediático, logran ayudar a mucha gente. Es el caso del vídeo viral que ha presentado Hans Arús en el plató.

Un youtuber se ha hecho viral tras comprar maletas perdidas en aeropuertos para devolvérselas a sus dueños. Al parecer, el equipaje que no ha sido reclamado puede ponerse a la venta. Aprovechando esta circunstancia, el creador de contenido adquirió nada menos que diez maletas con un objetivo muy claro: encontrar a sus propietarios siguiendo las pistas que hubiera en su interior.

"No tengo ni idea de lo que hay dentro", comenta el joven al inicio del reto, que afronta con la ayuda de varios amigos. Entre montones de ropa y objetos personales, van encontrando pequeñas pistas que les acercan a los dueños: el nombre de un médico en una caja de medicamentos, una etiqueta con una dirección o documentos que permiten reconstruir la historia de cada maleta.

