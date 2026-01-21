Aparece vivo en Canarias el tiburón más raro del mundo: así es el tiburón duende al que solo se ha avistado 250 veces

Se llama tiburón duende, vive a 200 m de profundidad, puede llegar a los 1.000 m y solo se han producido 250 avistamientos a lo largo del globo terráqueo. Ahora, la Universidad de La Laguna ha documentado por primera vez la presencia de un ejemplar en aguas de Canarias.

Solo se han documentado 250 avistamientos a lo largo de todo el globo terráqueo

"Se llama duende porque tiene este aspecto tan peculiar que recuerda a un arlequín con este morro alargado. Pero ojo, porque si te lo encuentras, es un gran depredador", advierte a sus compañeros y a la audiencia.

Gracias a estas imágenes (que puedes ver en el vídeo sobre estas líneas) captadas por la Universidad de la Laguna se va a poder documentar mucho mejor cuál es la forma de vida de este tiburón.

