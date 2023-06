Alfonso Arús muestra en el plató de Aruser@s el dardo de Angels Barceló al PP y a María Guardiola, la candidata popular en Extremadura, después de que Guardiola reafirma queno gobernará con Voxy pidiera a la extrema derecha que "recapacite". "Poner freno a la ultraderecha no debería tener fronteras ni institucionales ni territoriales", afirma Barceló, que destaca que "resulta paradójico" que Guardiola "no quiera formar gobierno con un partido que, como dijo ayer, niega la violencia machista, pero en cambio sí les ofreciera la presidencia de la Asamblea de Extremadura".

"Resulta paradójica su firmeza con Vox en esa comunidad, al tiempo que no valora que su partido sí haya formado gobierno con Vox en la Comunidad Valenciana", resalta Angels Barceló, que se cuestiona: "¿Es Vox menos de extrema derecha en Valencia que en Extremadura?".

"Ser muro de aquellos que promulgan un discurso de odio implica también denunciar" que lo que no vale en casa, no vale tampoco "en casa del vecino", insiste la periodista.