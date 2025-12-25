Ana Peleteiro anuncia que está embarazada: "Nuestro angelito en el cielo nos ha enviado el regalo más grande"

Cinco meses después de perder al bebé que esperaban, Ana Peleteiro y Benjamin Compaoré han anunciado que la atleta vuelve a estar embarazada: "Gracias, vida, por tanta abundancia, amor y felicidad".

"Que nos tocara la lotería tres veces en un mismo año habría sido abusar, ¿no? Nuestro angelito en el cielo nos ha enviado el regalo más grande, bonito y especial para despedir este 2025. Gracias, vida, por tanta abundancia, amor y felicidad", ha escrito Ana Peleteiro en su cuenta de Instagram, donde ha anunciado que está embarazada cinco meses después de perder al babé que esperaba junto a su pareja, Benjamin Compaoré.

La pareja lo ha anunciado junto a una bonita imagen de la pareja en blanco y negro delante de un árbol de Navidad y enseñando tanto la barriga de embarazada de la atleta como la ecografía del bebé.

[[H2:Ana Peleteiro denuncia violaciones y maltrato de una expareja]]

Hace un año, la medallista olímpica denunció en redes sociales las agresiones sexuales y el maltrato psicológico que sufrió por parte de su expareja. "Ojalá esto sirva para que otras niñas no se queden, al menos tantas veces", comenzó diciendo en un vídeo de TikTok, donde continuó explicando: "Decía que no hablaba públicamente de nuestra relación para protegernos porque el que no sabe no estropea. Y aun así, me quedé. Discutía conmigo y me amenazaba con dejarme cada vez que subía stories con él de cosas del día a día. Y aun así, me quedé".

