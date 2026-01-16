Ana Mena y Óscar Casas estrenan 'Ídolos', la película de la que se enamoraron: "Ha sido apasionante"

Ana Mena y Óscar Casas han estrenado 'Ídolos', la película de la que se enamoraron. "Por lo visto fue una noche en Roma, donde Ana Mena le hizo de guía a Óscar Casas", explica Tatiana Arús.

Ana Mena ha regresado a la gran pantalla y lo ha hecho con su proyecto más personal: presentando 'Ídolos', la película en la que Óscar Casas y ella se enamoraron. La joven pareja ha posado en el photocall muy sonriente y con evidentes muestras de cariño, algo que refleja que cada día están más enamorados.

"Eclipsaron la alfombra roja y en la rueda de prensa se deshicieron en halagos", destaca Tatiana Arús, que enseña en el vídeo las bonitas palabras que se dedicaron. "Ha sido apasionante, pero con mucha responsabilidad porque no quería que sacara a la gente de la película", ha confesado Ana Mena, que ha destacado que se estudió mucho las secuencias en las que iban sus canciones. Además, la artista ha destacado que su novio "ha estado perfecto".

"Ha sido muy bonito, al final es lo mío y lo que me gusta hacer", ha afirmado la cantante, que ha destacado que que le hayan dado esa oportunidad "ha estado muy guay". Además, Ana Mena también ha compuesto dos canciones de la película.

Por último, Tatiana Arús explica cómo se enamoró la pareja: "Por lo visto fue una noche en Roma, donde Ana Mena le hizo de guía a Óscar Casas, compartieron una cena en un restaurante terrible y les cayó el diluvio universal".

