Unos amigos juegan a la "ruleta rusa" de las tarjetas y el camarero elige quién paga la cena de 23.400 euros

¿Merece la pena el riesgo cuando las cifras alcanzan niveles tan elevados? "Eso de decir que la ronda la pagamos nosotros si son 23.000 euros, quizá es mejor que pague el vecino", bromea Alfonso Arús.

La llamada ruleta rusa para decidir quién paga la cuenta se ha convertido en una práctica cada vez más habitual en las comidas entre amigos. El método es tan sencillo como arriesgado: todos los comensales colocan sus tarjetas de crédito sobre la mesa y el camarero elige una al azar, sin mirar el nombre. El propietario de la tarjeta seleccionada se hace cargo de la factura completa.

Esta tendencia ha vuelto a ser noticia gracias a un vídeo viral comentado en Aruser@s, donde la particularidad no está en el juego, sino en el importe final de la cuenta. La cena tuvo lugar en Dubái y ascendió nada menos que a 23.400 euros.

"Si te toca tu tarjeta te mueres de un infarto", bromeaba Alba Sánchez al ver las imágenes, mientras Alfonso Arús ironiza sobre la costumbre tan española de pelear por pagar la cuenta: "Eso tan nuestro de imponernos y decir que la ronda la pagamos nosotros... si son 23.000 euros, quizá es mejor que pague el vecino". "Con ese precio es que tienen mucho dinero todos, da igual la tarjeta que cojan", asegura Angie Cárdenas. dinero todos, da igual la tarjeta que cojan".

