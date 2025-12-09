En Instagram
Amelia Bono confirma su nueva relación con Alejandro Reina: "Ojalá podamos vivirla en paz"
"Hay una persona especial en mi vida. No voy a hacer discursos eternos, solo decir que me hace bien y que estamos muy felices", asegura Amelia Bono, que pide privacidad ante esta nueva relación.
Amelia Bono ha confirmado su nueva relación a través de su cuenta de Instagram, donde ha subido una fotografía junto a un joven llamado Alejandro Reina López. La exmujer de Manuel Martos e hija de José Bono aparece en la imagen junto al chico después de correr la maratón de Nueva York.
Junto a la imagen, la influencer ha compartido el siguiente texto: "Al final sois como una pequeña familia que me acompaña desde hace muchos años y me encantaría compartir con vosotros esta noticia. Estoy en una etapa bonita, tranquila, con una sonrisa que me sale sola y con el corazón bastante en calma. Agradecida por lo que llega, por lo que suma y por sentirme tan feliz Y sí… hay una persona especial en mi vida. No voy a hacer discursos eternos, solo decir que me hace bien y que estamos muy felices".
"Ojalá podamos vivirlo en paz, sin curiosidades que pesen. Que nos dejen tranquilos, que podamos ser felices a nuestro ritmo, a nuestra manera. Y, de verdad, gracias por estar, por acompañarme con tanto cariño siempre, por leerme, por formar parte de esta pequeña familia virtual que tanto significa para mí. Me hace ilusión poder compartir estas cosas con vosotros y sentir vuestro apoyo y cariño siempre", ha concluido Amelia Bono.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.