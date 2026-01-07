Alfredo Duro, sobre el nuevo disco de Rosalía: "Es un truño infumable, no os gusta a ninguno pero sois unos posturetas"

"Sobre este truño infumable de disco que ha hecho Rosalía es indudablemente el peor disco de 2025", asegura Alfredo Duro, colaborador de 'El Chiringuito de Jugones', sobre el disco de Rosalía.

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el 'zasca' de Alfredo Duro al disco de Rosalía. "Sobre este truño infumable de disco que ha hecho Rosalía es indudablemente el peor disco de 2025", asegura el colaborador de 'El Chiringuito de Jugones', que afirma rotundo: "A mí no me engañáis, no os gusta a ninguno, pero por postureo decís, 'qué disco ha hecho Rosalía'".

"Es un truño infumable, no os gusta a ninguno, ha copiado y pegado de manera insufrible", insiste Alfredo Duro, que concluye muy duro: "No os gusta a ninguno, pero sois unos posturetas, qué coñazo de disco".

Tras escucharlo, Alfonso Arús reflexiona en el plató de Aruser@s: "Es probable que muchos de los fans de Rosalía se hayan decepcionado aunque digan lo contrario porque no hay narices de criticar un disco que técnicamente es muy bueno, pero a veces a ti lo que te gusta y consumes no es lo técnicamente perfecto". Es más, María Moya confiesa que hay otros discos de Rosalía que no le gustan, pero este sí al ser "más instrumental".

