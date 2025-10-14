Alfonso Arús, del vídeo de Georgina Rodríguez con sus looks en París: "¿Crees que puede llevar un bolso falso?"

"¿Crees que esta señora puede llevar un bolso falso?, no se lo puede permitir, le saldría como un sarpullido", reflexiona Alfonso Arús tras ver este vídeo de los looks de Georgina Rodríguez en París.

Georgina Rodríguez ha enseñado en sus redes sociales sus glamurosos estilismos en su viaje a París. "Como siempre, combinados con un bolso Hermés, esta vez con estampado de cocodrilo", explica Tatiana Arús en el vídeo principal de esta noticia, donde destaca que "se está postulando como muy buena youtuber": "Desde que se ha abierto su canal contantemente genera imágenes, quizás para hacerle la competencia a su marido".

"Como el marido es milmillonario ella tampoco puede quedarse rezagada", asegura Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús destaca que "ella todo lo que hace o alfombra roja a la que va acaba facturando muchísimo": "Las marcas están a golpes para conseguirla".

