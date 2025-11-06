Alfonso Arús, del vídeo de Cristiano Ronaldo contando cómo pidió matrimonio a Georgina Rodríguez: "Se lo ha inventado todo"

"Se ha inventado el momento en el que se conocieron y el momento de la petición de matrimonio", afirma Alfonso Arús tras escuchar a Cristiano Ronaldo contar cómo le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez.

Cristiano Ronaldo ha revelado cómo le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez. "Ella me pidió un anillo para regalarle porque era uno de sus sueños tener una piedra bonita", ha confesado el futbolista, que ha desvelado que trabajó "duro" y, finalmente, encontró el que le gustaba.

"Hablé con un amigo y le pedí que lo guardara", ha explicado Cristiano Ronaldo, que ha contado con detalle el romántico momento: "Cuando mi amigo me dio el anillo para ofrecérselo a Gio, yo se lo estaba dando y mis dos niñas entraron y dijeron si le iba a pedir que se casara conmigo, y yo dije, es el momento adecuado".

"A ella no le importaba el anillo, ella me preguntó que si era verdad, y yo le dije que la quería y que quería casarme con ella, pero al principio no me creyó", ha explicado Cristiano Ronaldo. Sin embargo, Alfonso Arús asegura que "se lo ha inventado todo": "Se ha inventado el momento en el que se conocieron y el momento de la petición de matrimonio".

"Dice que era su gran ilusión tener una piedra valiosa, como si no la hubiera tenido nunca", explica el presentador, que destaca que "parece que solo haya tenido un anillo en su vida".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.