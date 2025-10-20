Alfonso Arús, tras ver el vídeo de Georgina Rodríguez con varias pizzas: "Otra cosa es que se las coma"

Georgina Rodríguez se ha convertido en una de las grandes invitadas de la Semana de la Moda de Riad. "Si no fuera por ella no saldría con muchos comentarios", asegura Alfonso Arús.

Georgina Rodríguez ha conquistado la Semana de la Moda de Riad, donde se ha convertido en una de las grandes estrellas. "He estado cotilleando als redes sociales y era como cabeza de cartel", explica Tatiana Arús, que destaca que "era la estrella más esperada". "Si no fuera por ella no saldría con muchos comentarios", asegura Alfonso Arús.

Por otro lado, Tatiana Arús enseña la gabardina y las joyas que ha elegido la pareja de Cristiano Ronaldo para acudir al desfile, donde también ha aprovechado para realizar nuevos vídeos de Tiktok. En uno de estos vídeos la modelo aprece con varias pizzas sobre la mesa, lo que desata el debate en plató.

"Otra cosa es que luego se las coma", afirma Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús asegura que "Georgina sí se las come".

