Ahora
Alfonso Arús, tras ver el vídeo de Georgina Rodríguez con varias pizzas: "Otra cosa es que se las coma"

Semana de la Moda de Riad

Alfonso Arús, tras ver el vídeo de Georgina Rodríguez con varias pizzas: "Otra cosa es que se las coma"

Georgina Rodríguez se ha convertido en una de las grandes invitadas de la Semana de la Moda de Riad. "Si no fuera por ella no saldría con muchos comentarios", asegura Alfonso Arús.

Georgina Rodríguez ha conquistado la Semana de la Moda de Riad, donde se ha convertido en una de las grandes estrellas. "He estado cotilleando als redes sociales y era como cabeza de cartel", explica Tatiana Arús, que destaca que "era la estrella más esperada". "Si no fuera por ella no saldría con muchos comentarios", asegura Alfonso Arús.

Por otro lado, Tatiana Arús enseña la gabardina y las joyas que ha elegido la pareja de Cristiano Ronaldo para acudir al desfile, donde también ha aprovechado para realizar nuevos vídeos de Tiktok. En uno de estos vídeos la modelo aprece con varias pizzas sobre la mesa, lo que desata el debate en plató.

"Otra cosa es que luego se las coma", afirma Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús asegura que "Georgina sí se las come".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Israel "reanuda el alto el fuego" tras los ataques en el sur y centro de la Franja y acusar a Hamás de violar el acuerdo
  2. España propone acabar con el cambio de hora en 2026 en la Unión Europea: "Ya no tiene sentido" 
  3. El vídeo del millonario robo en el Louvre: los ladrones accedieron al museo haciéndose pasar por obreros
  4. Trump acusa a Petro de ser un "líder del narcotráfico": "Se ha convertido en el mayor negocio de Colombia y no hace nada para detenerlo"
  5. Rodrigo Paz gana las elecciones en segunda vuelta e inaugura una nueva etapa en Bolivia
  6. Kira y Sandra, víctimas de acoso y de la inacción ante el bullying que sufrieron en clase: "Los protocolos no se aplican"