Alfonso Arús, al ver a Tom Cruise recibir el Oscar honorífico: "Podría haber aparecido en helicóptero"

Tom Cruise ha recibido el Oscar honorífico a sus 63 años por su trayectoria profesional tras cuatro nominaciones y lo ha celebrado dándolo todo con este baile, que puedes ver en este vídeo.

Tras cuatro nominaciones a los Premios Oscar, Tom Cruise ha recibido en los Governors Awards el Oscar honorífico a sus 63 años por su trayectoria profesional. El actor lo ha recibido ante la ovación del público y al ritmo de la banda sonora de 'Misión Imposible', la película que tantos éxitos le ha dado.

"No entiendo por qué sube la escalera como cualquier mortal", afirma Angie Cárdenas en plató, donde Alfonso Arús dice que podría haber aparecido de forma más épica "en un helicóptero".

Por otro lado, Tatiana Arús enseña en el vídeo imágenes de la fiesta, donde se puede ver a Tom Cruise dándolo todo bailando muy relajado. "A lo mejor conquistó así a Ana de Armas", destaca Tatiana Arús en plató, donde Alfonso Arús recuerda que "igual que la conquistó, luego rompieron".

"Es muy merecido porque este señor ha dado mucho al cine", explica Alba Gutiérrez, que reflexiona en plató: "Sus películas están catalogadas como taquilleras, y quien da dinero a la industria es el que vende entradas".

