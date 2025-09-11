Alfonso Arús, al ver a Camilo declararse fan absoluto de la gastronomía andaluza: "Está salivando"

El cantante Camilo no solo ha agradecido ser uno de artistas presentes en el homenaje a la música andaluza en el megacocierto de Sevilla, también ha querido destacar la riqueza gastronómica del sur.

La música andaluza fue la gran protagonista de la noche del miércoles 10 de septiembre en el Cartuja Center de Sevilla, donde se celebró un concierto homenaje impulsado por los Latin Grammy.

Un total de 41 artistas, entre ellos Aitana, David Bisbal, Estopa, Manuel Carrasco, Vanesa Martín, Leiva o Niña Pastori, se unieron en un espectáculo inolvidable para disfrutar de la riqueza musical de Andalucía.

En este evento lleno de emoción y arte, Camilo y Evaluna destacaron también su amor incondicional a la gastronomía del sur. "Nos sirvieron un tomate que parecía una papaya, con sal gruesa y una burrata encima... Y uno dice: ¡Dios santísimo! Y agarran el aceite de Jaén y lo echan como si fuera un galón", comentó Camilo a los medios durante el photocall.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús asegura que "está salivando" mientras describe su experiencia con el plato que degustaron. "Me encanta que describa con tanto entusiasmo lo que es un tomate bien aliñado", ríe el presentador del programa.