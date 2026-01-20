Alfonso Arús, al saber que existen tiendas de productos devueltos de Amazon que los revenden por 2,45 dólares: "¿Esto lo hay en España?"

Hans Arús lleva a Aruser@s un vídeo en el que se muestra cómo es una tienda de Amazon que vende los productos devueltos y tiene una pregunta que hacer: ¿existen también en España?

Algunos de los productos que devolvemos a Amazon no se van a un almacén, sino que son transportados a una tienda. "Les sale mucho más rentable llevarlos allí que comprobar si están en buen estado", explica Hans Arús en Aruser@s. En estos sitios, los venden a distinto precio según el día.

Al menos, es lo que ocurre en el caso de esta tienda ubicada en el continente americano que muestra el vídeo viral de @ArayaVlogs y que recoge el programa de laSexta. "Los jueves, todo está a 2,49 dólares", indica la persona que graba estas imágenes.

Los productos, según se muestra, están amontonados, lo que "favorece que se hagan compran impulsivas". Por 10 dólares encuentra juguetes, funkos, auriculares inalámbricos, un patinete y una silla del coche para niños.

"Un momento, ¿esto existe en España?", pregunta Alfonso Arús en el plató. "Creo que existen diferentes modalidades: algunas sacan el producto y lo revenden, pero hay otras que los compran por cajas y te dicen: 'aquí puede haber desde un air fryer hasta un bolçigrafo, puedes pagar lo que quieras' y tú tienes que pujar", explica Rocío Cano. "Me gusta este sistema", comenta el presentador, que ya ve un planazo para echar la tarde.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.