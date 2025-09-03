Alfonso Arús responde al cura de Valdepeñas tras sentirse aludido por un comentario en plena misa: "Sí, lo hemos entendido y sí, lo hemos sacado"

El cura de Valdepeñas ha sorprendido a Alfonso Arús por su opinión acerca del papa Francisco. El presentador recoge estas declaraciones en la sección de los 'zascas' de Aruser@s y aprovecha para responder al párroco tras darse por aludido.

"No me lo esperaba, ¿eh?", comenta Alfonso Arús a los colaboradores de Aruser@s antes de dar paso a este vídeo en el que podemos ver al cura de Valdepeñas criticando en misa cierta actitud del difunto papa Francisco.

El párroco asegura que una de las cosas que más le gustan del papa León XIV es que no concede entrevistas, no como el anterior, que hablaba para "todos los periódicos, a muchos periódicos".

"Ya, entendedme... no sé si esto lo van a meter... entendedme. Nos aburría un poco tanta opinión del papa, porque opinaba de todo. Claro, muchas entrevistas todas las semanas, hay que hablar de todo", dice, quedándose tan a gusto.

El presentador del programa de laSexta aprovecha la ocasión para responderle: "Sí, lo hemos entendido y sí, lo hemos sacado". "Lo curioso es que critique justamente lo que hace él", se sorprende Andrés Guerra.