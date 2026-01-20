Alfonso Arús responde a Brooklyn Beckham tras explotar contra Victoria y David Beckham: "Muchos querrían tener esos padres"

Alfonso Arús analiza el comunicado de Brooklyn Beckham contra sus padres: "Hablar de su juventud como de una ansiedad abrumadora... muchos querrían estar en su lugar y tener unos papás como los Beckham".

Alfonso Arús analiza en el plató de Aruser@s el comunicado viral que ha publicado Brooklyn Beckham contra sus padres,David y Victoria Beckham. El hijo mayor del exfutbolista y la diseñadora de moda ha asegurado que ha hecho "todo lo posible para mantener estos asuntos privado".

"Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han impreso", ha escrito el mayor de los Beckham, que ha asegurado que no quiere reconciliarse con su familia: "No me dejan controlar, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida".

"Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde llegan para difundir innumerables mentiras en los medios, la mayoría a costa de gente inocente, para preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz", ha asegurado Brooklyn, que ha destacado que sus padres le intentaron "presionar y sobornar" para que renunciara a su nombre. "Ante mi negativa no me han vuelto a tratar igual. Mi familia valora la promoción pública y los patrocinadores por encima de todo, la marca Beckham es lo primero", ha criticado el joven, que ha afirmado que creció "con una ansiedad abrumadora".

Alfonso Arús destaca que no es nadie para opinar al no estar en la familia, pero reflexiona en el plató de Aruser@s: "Hablar de su juventud como de una ansiedad abrumadora... muchos querrían estar en su lugar y tener unos papás como los Beckham". Además, Tatiana Arús recuerda que Brooklyn "es el primero que siempre intenta comercializar y vender su marca". "Es que aún está por demostrar qué puede hacer sin el apellido que le respalde", asegura, por su lado, Angie Cárdenas, que destaca: "Es muy fácil renegar, pero luego a ver qué hace".