Alfonso Arús reacciona a un vídeo viral de un claustrofóbico ascensor en Roma: "Es imposible"

¿Te atreverías a subirte a un ascensor en el que apenas cabe una persona? Algunos elevadores provocan auténtica claustrofobia con solo verlos. Puedes ver el viral de Aruser@s aquí.

El protagonista del vídeo es un diminuto ascensor que ha sorprendido, y mucho, a una familia a su llegada a un apartamento en Roma. Cuando llega el momento de subir a la planta correspondiente, la capacidad del elevador deja a todos sin palabras: apenas entra una persona.

"¡Dios mío los romanos! ¡Que me meo! ¿Esto qué es? ¡Dios mío de mi alma! ¡Alejandro, que nos quedamos aquí, que yo me muero!", exclama la madre entre risas. "Es totalmente imposible", bromea Alfonso Arús."Tienes que entrar a presión como si estuvieras al vacío", alucina Angie Cárdenas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.