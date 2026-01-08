Alfonso Arús reacciona al ranking de los mejores y peores días de la semana: "El sábado ya está oliendo a domingo"

¿Cuál es el peor día de la semana y por qué siempre acaba perdiendo el domingo? Jorge Cremades pone patas arriba el calendario con un ranking que desata un animado debate en el plató de Aruser@s.

El creador de contenido Jorge Cremades genera debate en el plató de Aruser@s tras publicar un ranking en el que clasifica los mejores y peores días de la semana, donde los colaboradores han compartido sus propias opiniones sobre qué días tacharían del calendario.

El tiktoker empieza fuerte señalando al domingo como el peor día de la semana. "Es el más traicionero, porque a las seis de la tarde ya recuerdas que es lunes", afirma. En su clasificación, el martes queda como un día de "relleno", mientras que el lunes se vive con una predisposición negativa desde primera hora. El miércoles, en cambio, sale mejor parado, ya que te animas pensando que el jueves está cerca, un día que, según dice, es "juguetón".

El viernes es una jornada en la que se acude a la oficina "a hacer nada", con la mente puesta únicamente en la hora de salida y en el gran ganador del ranking: el sábado. "Puedes disfrutar todo el día sin remordimientos, incluso alargarlo hasta el domingo", concluye entre risas.

Desde el plató, Angie Cárdenas no comparte del todo esta clasificación y cambiaría el orden de los dos últimos días. "Me gusta más el viernes", asegura la tertuliana, a lo que Alfonso Arús matiza con humor: "¿Es porque el sábado ya está oliendo a domingo?".

