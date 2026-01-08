Alfonso Arús reacciona a la psicóloga que explica por qué muchas primeras hijas heredan el carácter del padre

"¿Por qué los hijos tienen la sensación de haber heredado siempre lo peor?", abre un nuevo melón Alfonso Arús, tras la teoría de una psicóloga sobre las primeras hijas y el carácter del padre: "Son impulsivas y más intensas".

La psicóloga Silvia Severino genera un animado debate en el plató de Aruser@s tras compartir un dato curioso que ha sorprendido a los colaboradores del programa: "¿Sabías que la primera hija suele heredar el temperamento del padre?".

Según explica la especialista, esta herencia "no se limita únicamente a los rasgos físicos". En muchas familias, padres e hijas también coinciden en la forma de reaccionar ante determinadas situaciones y en la manera de expresar su carácter. "Por eso muchas primeras hijas son impulsivas, más intensas y les cuesta que les digan qué hacer. Esto suele generar choques con la madre, porque la hija presenta rasgos del padre desde una identidad femenina", señala Severino.

Desde el plató, Hans Arús asegura entre risas que este patrón no se cumple en su familia. "Ingrid tiene el temperamento de siempre estar tirada en el sofá".

Por su parte, Alfonso Arús defiende con humor a los padres."Aquí lo que deja claro Severino es que somos intensitos, ¡un respeto!", comentó, antes de lanzar una reflexión que abre un nuevo melón: "¿Por qué los hijos siempre tienen la sensación de haber heredado lo peor de los padres y nunca lo mejor?".

