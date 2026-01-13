Alfonso Arús reacciona a la moda de revender los regalos no deseados: "¿Regifting? Es un 'ahí lo llevas'"

En Aruser@s, debaten sobre la nueva moda de revender regalos en lugar de devolverlos, conocida como regifting, una práctica cada vez más común y "sin sentimiento de culpa".

Las fiestas navideñas suelen traer ilusión y muchas sorpresas, pero no todos los regalos cumplen nuestras expectativas. En Aruser@, Alfonso Arús presenta una tendencia que ha dejado sorprendidos a los colaboradores: revender los regalos no deseados, una práctica conocida como regifting que gana cada vez más popularidad entre millennials y generación Z.

"Lo hacen especialmente los millennials y la generación Z, hasta un 52%", detalla Alba Sánchez, mientras enumera los artículos que más suelen ponerse a la venta:

Ropa

Complementos de moda

Libros y cómics

Objetos de decoración

Tecnología y videojuegos

Perfumes

"Está muy bien lo de utilizar un término inglés porque parece que le da empaque a la cosa, pero esto en español es un 'ahí lo llevas'", zanja entre risas Alfonso Arús.

