Ahora

Virales

Alfonso Arús reacciona a la moda de revender los regalos no deseados: "¿Regifting? Es un 'ahí lo llevas'"

En Aruser@s, debaten sobre la nueva moda de revender regalos en lugar de devolverlos, conocida como regifting, una práctica cada vez más común y "sin sentimiento de culpa".

Alfonso Arús reacciona a la moda de revender los regalos no deseados: "¿Regifting? Es un 'ahí lo llevas'"

Las fiestas navideñas suelen traer ilusión y muchas sorpresas, pero no todos los regalos cumplen nuestras expectativas. En Aruser@, Alfonso Arús presenta una tendencia que ha dejado sorprendidos a los colaboradores: revender los regalos no deseados, una práctica conocida como regifting que gana cada vez más popularidad entre millennials y generación Z.

"Lo hacen especialmente los millennials y la generación Z, hasta un 52%", detalla Alba Sánchez, mientras enumera los artículos que más suelen ponerse a la venta:

  • Ropa
  • Complementos de moda
  • Libros y cómics
  • Objetos de decoración
  • Tecnología y videojuegos
  • Perfumes

"Está muy bien lo de utilizar un término inglés porque parece que le da empaque a la cosa, pero esto en español es un 'ahí lo llevas'", zanja entre risas Alfonso Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Consumo insiste en la intervención urgente del mercado y alerta: la renta de los caseros ya supera en un 82% la de los inquilinos
  2. España convoca al embajador iraní en Madrid para trasladarle su rechazo por "la violencia ejercida" por el régimen "contra los manifestantes pacíficos"
  3. Tres tanques israelíes atacan a una patrulla del Ejército español en el Líbano sin ocasionar heridos
  4. Groenlandia se reivindica como parte de Dinamarca y miembro de la OTAN ante las amenazas de Trump: "La defensa debe ocurrir a través de la Alianza"
  5. Dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agredirlas sexualmente
  6. No es una historia de amor, sino un delito: lo que se sabe del suicidio de una menor de 13 años y su pareja de 20 en Logroño