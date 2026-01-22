Alfonso Arús reacciona al cuestionario laboral más surrealista: "Falta saber a qué partido votas y de qué equipo de fútbol eres"

En Aruser@s, muestran un cuestionario laboral que mezcla preguntas habituales con otras tan absurdas que los colaboradores califican el documento de "auténtico cotilleo", mientras expertos alertan de que muchas de sus preguntas "son ilegales y miden la sumisión del trabajador".

Hans Arús presenta en Aruser@s un cuestionario de trabajo que ha dejado boquiabiertos a los colaboradores por lo "inverosímil" de algunas de sus preguntas. Desde cuestiones habituales, como los periodos de baja, hasta otras totalmente insólitas, como la fecha de nacimiento de los hijos de los empleados.

"Un trabajador nos ha enviado el peor cuestionario de selección que hemos visto nunca", desvelan desde la cuenta de TikTok '@jobstice', especializada en "solucionar tus problemas en el trabajo".

Según el experto, "muchas de las preguntas no son legales y, además, miden tu nivel de sumisión: cuanto más respondas, menos conocerás tus derechos y más dispuesto estarás a aceptar cualquier condición". Entre las interrogantes más polémicas se incluyen: "¿Cuánto ganabas en tu empresa?", pese a que "la Ley de Transparencia Salarial establece que es la compañía quien determina el salario, y no al revés".

El cuestionario cuenta además con una sección sobre situación familiar, donde se pregunta por el estado civil, el número de hijos y sus fechas de nacimiento, la profesión de la pareja, la ocupación de los padres, el número de hermanos e incluso la profesión de estos. "Todas estas preguntas son ilegales porque no tienen relación alguna con las funciones ni con el puesto que vas a desempeñar en la empresa", denuncian desde la cuenta.

En el plató de Aruser@s, los colaboradores coinciden en calificarlo como un "auténtico cotilleo laboral". "Lo más importante, saber a quién votas o de qué equipo de fútbol eres, ni siquiera aparece", zanja entre risas Alfonso Arús.

