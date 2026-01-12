Alfonso Arús, sobre el ranking de los más ricos del mundo: "No hay que quitar la posibilidad de que tengan en B"

Con el cierre del año se actualiza la lista de las mayores fortunas del planeta y, una vez más, Elon Musk lidera el ranking con una cifra astronómica. Amancio Ortega, en el puesto 13.

Terminado el año, volvemos a conocer la lista de las personas más ricas del mundo de 2025. Y Elon Musk, sigue encabezando el ranking. "De hecho los nombres son los mimos, simplemente algunos han cambiado de posición", señala la colaboradora Alba Sánchez.

Elon Musk: 645.000 millones de dólares

Larry Page: 270.100 millones de dólares

Jeff Bezos : 254.600 millones de dólares

Larry Ellison: 251.000 millones de dólares

Sergey Brin: 251.100 millones de dólares

Mark Zuckerberg: 235.800 millones de dólares

Bernard Arnault: 204.700 millones de dólares

Steve Ballmer: 169.800 millones de dólares

Jensen Huang: 156.200 millones de dólares

Amancio Ortega: 135.600 millones de dólares

"Esto que se sepa, declarado, que no hay que quitar la posibilidad de que tengan en B otro dinerito para los gastos diarios", bromea Alfonso Arús, a lo que Rocio Cano comenta: "¡No sé qué haría con tanto dinero, qué barbaridad".

