Alfonso Arús, al ranking de las ciudades con los residentes más amables de España: "Si uno vota por su ciudad, barre para casa"

La tertuliana Alba Sánchez desvela que, curiosamente, Barcelona no aparece entre las diez primeras, aunque "es la ciudad donde mejor se trata a los demás".

Alba Sánchez ha presentado el ranking de las ciudades con los residentes más amables de España, una lista que, según ella, tiene "un truco". El estudio, realizado por Remitly, se elaboró preguntando directamente a los habitantes de cada ciudad.

"2.000 personas han hablado sobre cómo son a nivel de empatía, con las personas, o a la hora de indicar a alguien dónde se encuentra un lugar", explica la tertuliana, que matiza: "Barcelona no está en ese decálogo, pero sí es la ciudad donde mejor se trata a los demás".

El ranking completo queda así:

Bilbao: 72,53

Zaragoza: 72,34

Valladolid: 72,30

Málaga: 72,30

Palma: 72,26

Sevilla: 72,21

Vigo: 72,16

Murcia: 72,06

Gijón: 71,99

Madrid: 71,92

Alfonso Arús comenta con humor: "Si es uno mismo el que vota por su ciudad, al final barre para casa. La gracia sería que te dieran el premio los habitantes de otras ciudades". A lo que Tatiana Arús añade entre risas: "¿Entonces esto quiere decir que Barcelona no ha barrido para su propia casa?".

