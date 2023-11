La fiesta de cumpleaños del rey Carlos el próximo 14 de noviembre estará plagada de ausencias. Según una revista, Harry habría declinado la invitación de su padre, pero un portavoz del príncipe ha asegurado que esa información es falsa y que no es que él no quiera asistir sino que no ha sido invitado.

"Es un feo muy grande", afirma Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, que destaca que esta tensión entre la familia real británica le recuerda al clan "Pantoja-Rivera": "Es lo mismo". Una reflexión que comparten los demás colaboradores del programa. "Esto parece la Panto con sus hijos", insiste el presentador en el vídeo principal de esta noticia, donde destaca que, "en este caso, la herencia sí que es jugosa, no como la de la Pantoja, que solo hay deudas".