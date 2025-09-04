Alfonso Arús, sobre por qué hay quien considera que Kiko Rivera es "atractivo": "Me gustaría ver a los 'Kiko Riveras' de a pie, del pueblo"

Una psicóloga asegura que hay una razón por la que personas que no son demasiado guapas nos resultan atractivas y que no es otra que la confianza que tienen en sí mismas. Alfonso Arús discrepa y apunta a otro motivo...

¿Por qué a veces vemos a alguien muy guapo, pero no nos atrae nada? O, el caso contrario: ¿por qué sin ser demasiado guapa la otra persona nos resulta tremendamente atractiva? La razón, cuenta la psicóloga tras la cuenta de @psicologiaconcoral en este vídeo viral que recoge Aruser@s, tiene que ver con la seguridad que se tenga en uno mismo, si se es gracioso o la forma de moverse.

"Eso está muy bien sobre el papel, en la teoría, pero en la práctica, juraría que no se corresponde con lo que dice", comenta Alfonso Arús en el plató del programa de laSexta.

Al hilo de este debate, el presentador se acuerda de Kiko Rivera: "Muchos aludían precisamente a eso: que gana en las distancias cortas, que es simpático, divertido, te conquista, es zalamero, tiene chispa y gracia".

Tatiana Arús apunta a que algo parecido pasa con 'El chatarrero' y Marc Redondo señala a los futbolistas. Pero todos ellos, tal y como destaca Arús, tienen algo en común: "Curiosamente, me estáis hablando siempre de personas que son conocidas". "Conocidas y con una buena cartera algunas de ellas", añade Alba Gutiérrez. "Me gustaría ver a los Kiko Riveras y Los Chatarreros de a pie, del pueblo", reflexiona el jefe.